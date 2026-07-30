Bhagalpur News: प्रस्तावित हड़ताल पर निगम प्रशासन सख्त, अनुपस्थित रहने पर लागू होगा नो वर्क-नो पे

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा गुरुवार से प्रस्तावित धरना-हड़ताल को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आमजन को मिलने वाली आवश्यक नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से नगर आयुक्त ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, गुरुवार को सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। शाखा प्रभारियों को सुबह 8 बजे तक नामवार उपस्थिति रिपोर्ट स्थापना शाखा और नगर आयुक्त कार्यालय में देनी होगी। इसके बाद हर दो घंटे पर कार्य प्रगति और उपस्थिति की अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है।​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सफाई, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएं किसी भी हाल में बाधित नहीं होंगी।