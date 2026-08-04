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Bhagalpur News: कटिहार : आज से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार नगर निगम कर्मचारी संघ ने 4 अगस्त से सामूहिक हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल का कारण स्थायी और संविदा कर्मचारियों की मांगों का अनदेखा होना है। इससे सफाई, जलापूर्ति और अन्य सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है। संघ ने वार्ता के माध्यम से समस्याओं के शीघ्र समाधान का आग्रह किया है।

Bhagalpur News: कटिहार : आज से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर

Bhagalpur News: कटिहार, वरीय संवाददाता। नगर निगम की मूलभूत सेवाओं पर मंगलवार से असर पड़ सकता है। तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ ने 4 अगस्त से सामूहिक हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। संघ के अनुसार स्थायी, संविदा, दैनिक, अनुबंध, आउटसोर्स तथा एनजीओ के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा उठाव, जलापूर्ति, नाला सफाई और अन्य नगर निगम सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। नगर निगम कर्मचारी संघ ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में बताया है कि यह निर्णय बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाईज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लिया गया है। संघ की कार्यकारिणी की 30 जुलाई को हुई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि 4 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी。

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कर्मचारियों की मांगें

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सभी कर्मियों का नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नगर निकायों में ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना तथा एसीपी/एमएसीपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन करते हुए लंबित बकाया राशि का भुगतान शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से इन मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

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हड़ताल की रणनीति

संघ ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी। हड़ताल के दौरान सभी कर्मचारी मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। संगठन ने प्रशासन से वार्ता कर कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालने की भी अपील की है।

संभावित प्रभाव

यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर की दैनिक व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेष रूप से सफाई कार्य, कचरा संग्रहण, जलापूर्ति, नालों की सफाई और नगर निगम के अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना है। अब निगाहें नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हैं कि समाधान निकलता है या आंदोलन लंबा खिंचता है।

सामान्य प्रश्न

नगर निगम कर्मचारी संघ ने हड़ताल की कब घोषणा की?
नगर निगम कर्मचारी संघ ने 4 अगस्त से सामूहिक हड़ताल की घोषणा की।
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