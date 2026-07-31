Bhagalpur News: मुंगेर: अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर परिषद की अतिक्रमण पर कार्रवाई
Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस की मौजूदगी में अभियान का प्रारंभ आंबेडकर चौक से हुआ, जहाँ बुलडोजर की मदद से अस्थायी दुकानों और अवैध कब्जों को हटाया गया। स्थानीय नागरिकों ने नियमित कार्रवाई की मांग की ताकि बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावी बनी रहे।
Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर से राजेश की रिपोर्ट नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को नगर परिषद ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर नींद से जागा और सख्ती दिखाते हुए व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर परिषद के कर्मियों ने हवेली खड़गपुर थाना पुलिस की मौजूदगी में आंबेडकर चौक से अभियान की शुरुआत की, जो एकता पार्क, कठरा मार्केट, पुल तथा मुख्य बाजार क्षेत्र तक बुलडोजर की कार्रवाई चला। कार्रवाई के दौरान सरकारी बस स्टैंड के बाहरी परिसर की दीवार के किनारे अवैध रूप से लगाए गए फुटकर व अस्थायी दुकानों, चाय-नाश्ता एवं पान की दुकानों के शेड तथा पॉलिथीन लगाकर सड़क पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया।
इसके बाद काली मंदिर से एकता पार्क और कठरा मार्केट के बीच सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की गई। मेडिकल, किराना, सब्जी, फल, मिठाई, पूजन सामग्री, रेडिमेड, ज्वेलर्स सहित अन्य दुकानों के बाहर बनाए गए चौकी, कंक्रीट के बरामदे और सड़क पर चार से पांच फीट तक किए गए अतिक्रमण को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपने सामान हटाने शुरू कर दिए, जबकि नगर परिषद की टीम ने शेष अवैध निर्माणों को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो करती है, लेकिन लंबे अंतराल तक अभियान बंद रहने के कारण अतिक्रमण दोबारा फैल जाता है। इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही और वाहनों के सुचारु संचालन पर पड़ता है। नागरिकों ने मांग की कि अभियान के तहत इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखी जाए जिससे बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और सड़कें स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनी रहें।
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