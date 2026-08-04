Bhagalpur News: पर्यटन स्थलों के विकास की योजना कागजों में उलझी, सूची बनी पर नहीं तैयार हुआ प्राक्कलन

Bhagalpur News: फरवरी में स्टैंडिंग बैठक में पर्यटन विकास प्रस्ताव हुआ पारित महीनों बीतने के बाद भी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम द्वारा शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और उनके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना फिलहाल फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। फरवरी माह में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित होने के तत्काल बाद ही सभी पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची निगम के अधिकारियों को सौंप दी थी। हालांकि, महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक नगर निगम प्रशासन की ओर से इसके लिए प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सका है。

नगर निगम की सूचि में प्रमुख स्थल निगम द्वारा तैयार की गई सूची में शहर के प्रसिद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं, जैसे महर्षि मेंही आश्रम (कुप्पा घाट), बूढ़ानाथ मंदिर, जैन मंदिर (नाथनगर), भूतनाथ मंदिर और खानकाह शहबाजिया (मौलानाचक)। ये सभी स्थल आस्था के केंद्र होने के साथ-साथ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और विकास के अभाव में यहां आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर नगर निगम के टाउन प्लानर मन्नू यादव ने बताया कि पारित हुई इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। पर्यटन स्थलों सहित उसके आसपास के क्षेत्र को भी सुसज्जित करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।

समस्याओं के घेरे में प्रमुख पर्यटन स्थल कुप्पा घाट (महर्षि मेंही आश्रम): अखिल भारतीय संतमत महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश के अनुसार, आश्रम तक जाने वाली सड़क अत्यंत संकरी और कई स्थानों पर जर्जर हो चुकी है। सड़कों पर गंदगी पसरी रहने से श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी होती है। उन्होंने जल्द से जल्द इस अव्यवस्था से निजात दिलाने की मांग की है।

भूतनाथ मंदिर: मंदिर समिति के प्रमुख सदस्य डॉ. तिरुपति नाथ ने बताया कि मंदिर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे भारी अतिक्रमण है। अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा नगर निगम के कुछ प्रतिष्ठानों पर भी अवैध कब्जा है, जिसे हटाकर क्षेत्र को आकर्षक और पर्यटन के अनुकूल बनाया जा सकता है।

खानकाह शहबाजिया: खानकाह के हेड मुदस्सीर मुफ्ती मो. फारुख आलम अशरफी ने बताया कि परिसर तक पहुंचने के लिए लोगों को बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती है। आयोजनों के दौरान यहां भारी भीड़ जुटती है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। मालदा रेल मंडल को फाटक या अन्य विकल्प के लिए पत्र सौंपा गया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।