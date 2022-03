मुंगेर को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा

Munger will soon get the gift of medical college

मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जल्द कर सकते हैं। इसका संकेत शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिर्फ सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता हुई है मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री गंभीर है और यह मामला उनके विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और वानिकी कॉलेज के बाद मेडिकल कॉलेज खुल जाने से मुंगेर के आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। सांसद ने कहा कि मुंगेर मैं पेयजल की समस्या अगले 2 महीने में दूर हो जाएगी ,इसके लिए काम चल रहा है। सांसद ने कहा कि ऋषि कुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि गंगा ब्रिज एप्रोच पथ पर उनकी निधि से दो मास्क लाइट लगाए जाएंगे।