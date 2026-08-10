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Bhagalpur News: मुंगेर : सैंकड़ों शिवभक्तों ने विभिन्न शिवालयों में किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: आरटीआर हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। पवित्र सावन

Bhagalpur News: मुंगेर : सैंकड़ों शिवभक्तों ने विभिन्न शिवालयों में किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: आरटीआर हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।पवित्र सावन माह की दूसरी सोमवार पर प्रखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित शिव मंदिरों में अहले सुबह से ही शिवभक्तों की आस्था का सैलाब पूजा-अर्चना और जलाभिषेक को उमड़ता रहा। सावन माह की दूसरी सोमवार पर नगर के पवित्र ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर पंचबदन शिव मंदिर में श्रद्धालु और शिवभक्तों का आस्था और धार्मिक उत्साह परवान पर दिखा और अहले सुबह से ही शिवभक्तों की भक्ति का सैलाब पंचमुखी नाथ पर जलाभिषेक को उमड़ता रहा। प्रखंड क्षेत्र के पहाड़पुर, लोहची, बहिरा, अग्रहन, शामपुर, बागेश्वरी, मंझगांय, लडुई, खंडबिहारी, धपरी, लक्ष्मीपुर, झील स्थित शिवालय, ब्लॉक शिव मंदिर, थाना शिवालय, राजगंज, केशरवानी ठाकुरबाड़ी आदि विभिन्न शिवमंदिर और शिवालयों में भी शिवभक्तों ने भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक और पूजा अर्चना की।

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सावन की दूसरी सोमवार पर विभिन्न शिवमंदिरों में भक्ति भजन से पूरा चप्पा-चप्पा पुलकित नजर आ रहा है। लोग शिव की भक्ति में निमग्न नजर आ रहे है। हवेली खड़गपुर का चप्पा-चप्पा शिवमय नजर आ रहा है। पंचबदन शिव मंदिर के पुजारी सुधीर बाबा, करण बाबा, विकास बाबा, दीपक बाबा, बदरी बाबा, नारद बाबा आदि समेत अन्य पुजारी पूरे भाव के साथ शिवभक्तों को पूजन संकल्प कराया। पुजारी करण बाबा ने बताया कि दूसरी सोमवार पर लगभग 25 से 30 हजार शिवभक्तों ने आस्था के साथ जलार्पण किया। उन्होंने बताया कि सुबह सरकारी पूजन के बाद भक्तों की भारी सैलाब जलाभिषेक को पहुंचना शुरू हुआ। संध्या बाबा पंचमुखीनाथ का पवित्र अमृत स्नान होगा। वहीं संध्या सरकारी श्रृंगार पूजा होगी।

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