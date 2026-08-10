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Bhagalpur News: मुंगेर: स्वास्थ्य विभाग और गोयंका परिवार की साझा पहल से मरीजों को मिलेगा पोषण का आधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​मुंगेर से राजेश की रिपोर्ट टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को श्री मंगनीराम

Bhagalpur News: मुंगेर: स्वास्थ्य विभाग और गोयंका परिवार की साझा पहल से मरीजों को मिलेगा पोषण का आधार

Bhagalpur News: ​मुंगेर से राजेश की रिपोर्ट टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को श्री मंगनीराम बैजनाथ गोयंका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निक्षय मित्र के रूप में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से 100 उपचाराधीन टीबी मरीजों के बीच पोषण युक्त फूड बास्केट बांटे गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इलाज करा रहे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता देना और उनका मनोबल बढ़ाना है। ​कार्यक्रम में जिला सिविल सर्जन तथा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के साथ गोयंका परिवार के कई सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस सामाजिक प्रयास की सराहना करते हुए गोयंका परिवार एवं ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया।

​स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि "जनभागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत का सपना साकार होगा।" समाज के हर वर्ग को आगे आकर इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए।

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