Bhagalpur News: किशनगंज: अनियंत्रित बाईक अस्पताल की दीवार से टकराई, युवक गंभीर
Bhagalpur News: दिघलबैंक से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट। सोमवार के सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघलबैंक(टप्पू )
Bhagalpur News: दिघलबैंक से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट। सोमवार के सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघलबैंक(टप्पू ) के समीप सोमवार की सुबह एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर अस्पताल की दीवार से जा टकराया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार कोढ़ोबाड़ी निवासी स्व. उदय सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों के अनुसार, वाहन अनियंत्रित होने के बाद टप्पू अस्पताल की दीवार से टकरा गया। हादसे के बाद घायल प्रमोद कुमार सिंह को तत्काल टप्पू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिलीगुड़ी रेफर कर दिया।दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
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