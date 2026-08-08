Bhagalpur News: बांका: चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक चालक जख्मी
Bhagalpur News: बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के समीप शुक्रवार रात एक चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल था और लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर चिंता जताई।
Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट शंभूगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के समीप शुक्रवार की रात चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक चालक जख्मी हो गया। हादसे में शंभूगंज थाना क्षेत्र के कुंथा गांव निवासी बाइक चालक को चोटें आईं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। बताया जाता है कि बाइक चालक रात में किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान गोपालपुर गांव के समीप चार पहिया वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद वह सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार पर चिंता जताते हुए वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें