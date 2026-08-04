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Bhagalpur News: चेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में जन शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित मासिक सहयोग शिविर अब 5 अगस्त को होगा। पहले यह शिविर 4 अगस्त को होने वाला था, जो चेहल्लुम पर्व के लिए सार्वजनिक अवकाश के कारण एक दिन बढ़ा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

Bhagalpur News: चेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर

Bhagalpur News: कटिहार। जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आयोजित होने वाला मासिक सहयोग शिविर इस बार एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। चेहल्लुम पर्व के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण अब यह शिविर 5 अगस्त को पूर्व निश्चित सभी स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि समाहरणालय से पूर्व में जारी संयुक्त आदेश के अनुसार अगस्त माह के प्रथम मंगलवार 4 अगस्त को सहयोग शिविर आयोजित होना था।

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