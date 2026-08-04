Bhagalpur News: चेहल्लुम अवकाश के कारण टला सहयोग शिविर
Bhagalpur News: कटिहार में जन शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित मासिक सहयोग शिविर अब 5 अगस्त को होगा। पहले यह शिविर 4 अगस्त को होने वाला था, जो चेहल्लुम पर्व के लिए सार्वजनिक अवकाश के कारण एक दिन बढ़ा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
Bhagalpur News: कटिहार। जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आयोजित होने वाला मासिक सहयोग शिविर इस बार एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। चेहल्लुम पर्व के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण अब यह शिविर 5 अगस्त को पूर्व निश्चित सभी स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि समाहरणालय से पूर्व में जारी संयुक्त आदेश के अनुसार अगस्त माह के प्रथम मंगलवार 4 अगस्त को सहयोग शिविर आयोजित होना था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें