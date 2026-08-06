Bhagalpur News: मारपीट करने को लेकर दर्ज कराई प्राथमिकी
Bhagalpur News: भागलपुर के अमित कुमार सिंह ने आधे दर्जन लोगों के खिलाफ मोबाइल छिनने और मारपीट के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों ने उन्हें सिर फोड़ दिया। तिलकामांझी थाना की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Bhagalpur News: भागलपुर। कंपनी बाग के रहने वाले अमित कुमार सिंह ने ललमटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले आधे दर्जन लोगों पर मोबाइल छीनने, नहीं देने पर मारपीट कर सिर फोड़ देने को लेकर तिलकामांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तिलकामांझी थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू कर दिया है।
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