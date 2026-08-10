Bhagalpur News: अध्ययन दल के साथ विधायक पहुंचे मुंगेर
Bhagalpur News: सुल्तानगंज विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल ने मुंगेर जिले में विकास योजनाओं की स्थिति जानने के लिए सदर अस्पताल और मंडल कारा का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई और बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक विषयों पर चर्चा की।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। विधानसभा की शून्यकाल समिति के अध्ययन दल के साथ सुल्तानगंज विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल मुंगेर जिले की विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने मुंगेर जिला स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ-सफाई, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। मंडल कारा, मुंगेर के निरीक्षण के दौरान कारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक विषयों पर चर्चा की।
जानकारी जदयू जिला प्रवक्ता शैलेन्द्र तोमर ने दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें