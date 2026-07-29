Bhagalpur News: किशनगंज: फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी से भड़के विधायक, थाना में दिया आवेदन
Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार
Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता।
कानूनी कार्रवाई की मांग
ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में ठाकुरगंज थाना में लिखित आवेदन देकर दोषी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी फेसबुक पोस्ट पर एक व्यक्ति ने उनकी मां के संबंध में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की तथा उनकी तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाकर पोस्ट साझा किया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है। आवेदन में इसे जान से मारने की धमकी जैसा संकेत भी बताया गया है।
आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
विधायक ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को ईबीसी का दर्जा देने संबंधी उनके वक्तव्य की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसी पोस्ट पर कथित रूप से "मोहम्मद शाहिद उर्फ बाबूवा भाई" नामक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक का आरोप है कि उक्त व्यक्ति कटिहार जिले के कदवा क्षेत्र का निवासी है और उसकी हरकत से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
पुलिस से की गई अपील
विधायक ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन के साथ सोशल मीडिया पोस्ट का लिंक और स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराया गया है。
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