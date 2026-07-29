Bhagalpur News: सहरसा : पढ़ाई की चाह में घर छोड़ गईं दो बहनें, चार दिन बाद सकुशल बरामद

Bhagalpur News: सिमरीबख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट सिमरीबख्तियारपुर । बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चौधरी टोला से चार दिन पूर्व लापता हुईं दो नाबालिग बहनों को पुलिस ने मंगलवार देर शाम मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र के बहुरबा टोला भादीपुर से सकुशल बरामद कर लिया। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि दोनों बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें सिमरी बख्तियारपुर थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।एसडीपीओ ने बताया कि घर से निकलने के बाद दोनों बहनें सिमरीबख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से राज्यरानी एक्सप्रेस पकड़कर सुपौल पहुंची थीं। वहां धान रोपनी के लिए आए आलमनगर निवासी मजदूर कुक्कू कुमार व अन्य लोगों ने दोनों बच्चियों को अकेला और घबराया देख अपने संरक्षण में रखा।

बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चियों की पहचान जानने का प्रयास किया और स्थानीय स्तर पर सूचना देने के साथ परिजनों से संपर्क कराने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में बड़ी बहन ने बताया कि वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की आशंका के कारण उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी छह वर्षीय छोटी बहन को भी साथ ले गई। पुलिस के अनुसार मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा बच्चियों की काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। चार दिनों से परेशान परिजनों ने बच्चियों की बरामदगी पर राहत की सांस ली। एसडीपीओ ने कहा कि स्वास्थ्य जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों बच्चियों को नियमानुसार उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।