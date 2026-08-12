Bhagalpur News: नाबालिग लड़की लापता, मामला दर्ज
Bhagalpur News: सुल्तानगंज के एक मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग लड़की के भाग जाने की प्राथमिकी उसकी मां ने थाना में दर्ज करायी है। लड़की की शादी एक माह में होने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग लड़की के भाग जाने की नामजद प्राथमिकी लड़की की मां ने थाना में दर्ज करायी है। बताया गया कि एक माह बाद लड़की की शादी होने वाली है। पुलिस जांच कर रही है।
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