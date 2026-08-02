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Bhagalpur News: निगम की तैयारी पूरी: आज शहरी घाटों से जल उठाकर रवाना होंगे कांवरिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर आज यानी रविवार को

Bhagalpur News: निगम की तैयारी पूरी: आज शहरी घाटों से जल उठाकर रवाना होंगे कांवरिया

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर रविवार को लाखों श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम और गोनू धाम सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए गंगा घाटों से जल उठाकर रवाना होंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रोशनी शाखा प्रभारी जय प्रकाश यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कांवरियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं。

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घाटों पर सुरक्षा और बैरिकेडिंग

​कांवरियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम ने गंगा घाटों पर गहरे पानी में बांस की मजबूत बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी हादसे की गुंजाइश न रहे। इसके साथ ही मुख्य मार्गों व घाटों तक जाने वाले रास्तों में मौजूद खुले हथिया नालों के चारों ओर स्थाई घेराबंदी (बैरिकेडिंग) कर दी गई है।

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रेड कार्पेट और पानी के टैंकर

​निगम कर्मियों द्वारा देर रात तक घाटों के एप्रोच रोड को सुगम बनाने का कार्य जारी रहा। कांवरियों को नंगे पांव चलने में असुविधा न हो, इसके लिए रास्तों पर रेड कार्पेट बिछाए गए हैं। वहीं, भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जगह-जगह शुद्ध पेयजल के टैंकर तैनात किए गए हैं।

नया और वैकल्पिक रूट तैयार

​भोलानाथ अंडरपास होकर जाने वाला पारंपरिक रास्ता इस वर्ष भी कांवरियों के लिए उपयुक्त नहीं रहने के कारण एक नया रूट तय किया गया है, जिसे शनिवार दिन भर मेहनत कर पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। वहीं, हुसैनाबाद स्थित जलजमाव वाले रास्ते को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिया है, जिससे कांवरियों की यात्रा सुगम बनी रहे।

सामान्य प्रश्न

इस साल सावन माह की पहली सोमवारी पर कितने श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे?
लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे।
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