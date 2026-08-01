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Bhagalpur News: अररिया : पीएम श्री योजना से आच्छादित जिले के 14 उच्च विद्यालयों में एमडीएम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया जिले के 14 उच्च विद्यालयों में शनिवार से पीएम श्री योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई। छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बच्चों के साथ भोजन का लुत्फ उठाया।

Bhagalpur News: अररिया : पीएम श्री योजना से आच्छादित जिले के 14 उच्च विद्यालयों में एमडीएम शुरू

Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र कुमार मल्लिक की रिपोर्ट पीएम श्री योजना से आच्छादित अररिया जिले के 14 उच्च विद्यालयों में शनिवार से मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत हुई। इन विद्यालयों में अध्ययरत छठी से आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं एमडीएम मिलना शुरू हो गया। इस मौके पर जिले के इन विद्यालयों में खुद अधिकारी पहुंचे और बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन का लुत्फ उठाया।

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मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ

एमडीएम के डीसी सरोज कुमार तिवारी ने बताया कि इस योजना में पोषक आहार के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन में दाल, चावल, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल हैं। बताया कि इसकी सख्त निगरानी की जाती है। बताया कि इन विद्यालयों का एचडीएफसी बैंक में एसएनए का नया खाता भी खुल गया है।

विद्यालयों में भोजन का लुत्फ

पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई?
मध्याह्न भोजन योजना शनिवार से शुरू हुई।
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