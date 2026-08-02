Bhagalpur News: नाथनगर में इस वर्ष दस जगहों पर स्थापित होगी माता विषहरी की प्रतिमा
Bhagalpur News: ललमटिया और नाथनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक 16 अगस्त को मंदिर में
Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि ललमटिया और नाथनगर थाना परिसर में रविवार को आगामी त्योहार विषहरी पूजा और चेहल्लुम को लेकर इंस्पेक्टर अभय शंकर व ललमटिया थानाध्यक्ष बिपिन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।इस दौरान थाना क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित पार्षद व शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी 16 अगस्त को माता विषहरी की प्रतिमा प्राचीन मंदिर चंपानगर में स्थापित की जाएगी। 17 तारीख सुबह पांच बजे से डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम होगा। शाम में मंजूषा भ्रमण का कार्यक्रम के बाद देर रात बाला लखेंद्र की बारात निकलेगी। 18 अगस्त की देर रात्रि प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम होगा।
पूजा समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने बताया कि इस वर्ष नाथनगर में करीब 10 जगहों पर मूर्ति स्थापना होगी। विसर्जन शोभायात्रा 18 अगस्त को संपन्न किया जाएगा। सदस्यों ने मेला में महिला फोर्स, रैफ फोर्स, स्टेटिक फोर्स, और मोबाइल फोर्स की मांग की। साथ ही घाटों पर जलकुंभी हटाने की व्यवस्था, गोताखोर और नाव, सीसीटीवी, बिजली, पानी की व्यवस्था करने की मांग सदस्यों ने प्रशासन से किया। मौके पर भवेश यादव, बनर्जी, संजय कुमार यादव, नेजाहत अंसारी, शाने अब्दुल करीम, अशफाक अंसारी, जुम्मन अंसारी, नीलम देवी, अय्याज अली आदि उपस्थित थे।
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