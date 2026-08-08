Bhagalpur News: मधेपुरा : पूर्व की बैठक के प्रस्ताव की कापी नहीं रहने से बीस सूत्री बैठक हुई स्थगित

Bhagalpur News: कुमारखंड (मधेपुरा) से आशीष ठाकुर की रिपोर्ट प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय सभा भवन में शनिवार को आयोजित बीस सूत्री की बैठक स्थगित कर दी गई। बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार गांधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय विधायक डॉ रमेश ऋषिदेव सहित सभी सदस्य व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित हुए। जबकि कुछ विभाग के न तो पदाधिकारी व न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत होते ही कुछ सदस्यों ने कुछ विभागों के पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने का मामला उठाया। जिसके बाद बैठक में मौजूद विधायक ने बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सचिव सह बीडीओ शशिभूषण सुमन से इस पर आपत्ति जताई और ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।

उन्होंने इसके अलावा कहा कि बैठक की शुरुआत सबसे पहले पूर्व की बैठक में लिए गए प्रस्ताव की कापी और उसपर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अनुपलब्ध है। इस पर सभी सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया और पूर्व के बैठक प्रस्ताव वाली कापी बैठक में रखने के बाद ही कार्रवाई बढ़ाने की बात कही। जिसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्रवाई अगले तिथि निर्धारित होने तक स्थगित कर दिया गया। मौके बीडीओ सह सचिव ने कहा कि अब अगली बैठक 15 अगस्त के बाद अध्यक्ष के आदेश पर निर्धारित कर सदस्यों व सभी विभागों के पदाधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रखंड प्रशासन द्वारा विधायक सहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्यों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष राजीव रंजन, सीओ विशाल अग्रवाल, सीडीपीओ अजहर इमाम, बीईओ किशोर भास्कर, श्रम पदाधिकारी कुमारी शैलजा, थानाध्यक्ष कुमारखंड रंजन कुमार व भतनी थानाध्यक्ष राजीव कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सोनम, बीएचएम कुमार धनंजय, बीसी स्वच्छता अभियान राजेश कुमार, कृषि कोर्डिनेटर विकास कुमार विक्रांत, आवास पर्यवेक्षक राजीव रंजन, प्रभारी बीपीआरओ शंकर कुमार, जेई पीएचईडी दिलीप कुमार, पंचायत सचिव रवि कुमार चौधरी, स्टेट बैंक प्रतिनिधि हिमांशु कुमार, सदस्य प्रो प्रमोद यादव, नरेश कुमार, अरुण कुमार सिंह, गौतम राणा साह, विनय कुमार साह, संदीप कुमार सिंह, विनोद मंडल, मनोज कुमार यादव, मो इस्लाम, गुलाबचंद्र सहित अन्य कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे।