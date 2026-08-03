Bhagalpur News: चेहल्लूम को लेकर बिहपुर थाना में शांति समिति की बैठक
Bhagalpur News: बिहपुर में चेहल्लूम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आपसी भाईचारे की अपील की गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अफवाहों से बचने के लिए निर्देश दिए।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। चेहल्लूम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रविवार को बिहपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता व संचालन थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने किया। बैठक में चार अगस्त को प्रखंड क्षेत्र में निकलने वाले चेहल्लूम जुलूस एवं अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, दोनों समुदायों के गणमान्य नागरिक तथा विभिन्न गांवों के खलीफा उपस्थित रहे। प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने और किसी भी सूचना की तत्काल पुलिस को जानकारी देने की अपील की।
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