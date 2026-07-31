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Bhagalpur News: जमुई: पार्टी विस्तार पर जोर दें सभी कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार मांझी ने की। इसमें जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मांझी ने पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उपस्थित सदस्यों को अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

Bhagalpur News: जमुई: पार्टी विस्तार पर जोर दें सभी कार्यकर्ता

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट सिकंदरा। निज प्रतिनिधि । हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संगठन की मजबूती एवं पार्टी को विस्तार करने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में हम के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मांझी उपस्थित हुए। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार मांझी के द्वारा किया गया। जिसमें प्रखंड कमेटी एवं पंचायत अध्यक्ष कि उपस्थिति में सभी को यह जानकारी दिया गया कि अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा से ज्यादा संख्या में विस्तार करने का प्रयास करें और पार्टी में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मौके पर जिला कमेटी से जिला उपाध्यक्ष मणिकांत सदा, जिला महासचिव अनमोल कुमार सिंह, जिला सचिव मौरंग कोड़ा, प्रखंड संगठन सचिव शंभू सिंह, प्रखंड सचिव प्रकाश, प्रखंड महासचिव राजू गोस्वामी, प्रखंड सचिव इंद्रदेव मांझी, त्रिपुरारी राम, मंटू मांझी, पंचायत अध्यक्ष रामानुज सिंह एवं सभी पंचायत अध्यक्ष के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

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