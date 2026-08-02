Bhagalpur News: अस्पताल के प्रबंधकों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश
Bhagalpur News: भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी स्वास्थ्य प्रबंधकों को अस्पताल में मरीजों के इलाज के संसाधनों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। उपाधीक्षक डॉ. सुरेश प्रसाद ने साफ-सफाई और टीम वर्क पर जोर दिया ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
Bhagalpur News: भागलपुर। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शनिवार को अस्पताल प्रबंधक व सभी स्वास्थ्य प्रबंधकों की बैठक उपाधीक्षक डॉ. सुरेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उपाधीक्षक ने सभी प्रबंधकों को अस्पताल में मरीजों के इलाज में लगाए गए संसाधनों की निगरानी करने का निर्देश दिया। वहीं गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई। उपाधीक्षक ने अस्पताल की बेहतर व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाए इसको लेकर विचार विमर्श किया। अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया उपाधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मिलकर टीम वर्क से कार्य करें। मरीजों को इलाज के दौरान परेशान नहीं होना पड़े।
वार्ड में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। इसकी खास तौर पर निगरानी करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।