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Bhagalpur News: शहरी पीएचसी मोहद्दीनगर की चिकित्सा पदाधिकारी से शोकॉज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के सिविल सर्जन ने डॉ. प्रियंका कुमारी को शोकॉज किया है। शहरी पीएचसी मोहद्दीनगर के एनक्यूएएस प्रमाणीकरण के लिए मूल्यांकन 31 अगस्त से एक सितंबर तक निर्धारित है। डॉ. प्रियंका प्रशिक्षण सत्र से बिना सूचना के अनुपस्थित रहीं और औचक निरीक्षण में भी मौजूद नहीं थीं।

Bhagalpur News: शहरी पीएचसी मोहद्दीनगर की चिकित्सा पदाधिकारी से शोकॉज

Bhagalpur News: भागलपुर । जिले के सिविल सर्जन ने शहरी पीएचसी मोहद्दीनगर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रियंका कुमारी को शोकॉज किया। जारी पत्र के अनुसार, शहरी पीएचसी मोहद्दीनगर के एनक्यूएएस प्रमाणीकरण के लिए 31 अगस्त से एक सितंबर तक मूल्यांकन की तिथि निर्धारित की गई है। कार्य की महत्ता को देखते हुए जिला स्तर पर पीएचसी के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण सत्र से चिकित्सा पदाधिकारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिलीं। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सूचित किया है कि औचक निरीक्षण के दौरान डॉ. प्रियंका अनुपस्थित थीं। 24 घंटे में शोकॉज का जवाब मांगा गया है।

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साथ ही तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक मानदेय के भुगतान पर रोक लगाई गई है।

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