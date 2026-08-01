Bhagalpur News: सिकटी में बीडीओ ने पीएम श्री विद्यालय में किया एमडीएम का शुभारंभ
Bhagalpur News: सिकटी (अररिया) में शनिवार को पीएम श्री प्लस टू राजकीयकृत उच्च विद्यालय और बालिका विद्यालय में मिड-डे मील (MDM) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ प्रियदर्शी और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक भी उपस्थित थे।
Bhagalpur News: सिकटी (अररिया) से रामदेव झा की रिपोर्ट शनिवार को प्रखंड के पीएम श्री प्लस टू राजकीयकृत उच्च विद्यालय बरदाहा व पीएमश्री प्लस टू प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में एमडीएम शुरू हुआ। इसका शुभारंभ बीडीओ प्रियदर्शी राजेश प्रियदर्शी, मुखिया प्रतिनिधि भिड़भिड़ी अरुण मंडल, डॉ शत्रुघ्न प्रसाद मंडल, प्रभारी एचएम इशार अहमद, प्लस टू बालिका उवि बरदाहा मो आदिल सरबर, आदर्श मध्य विद्यालय बरदाहा राजेश कुमार मिश्रा व प्रधानाध्याक मध्य विद्यालय मसुंडा सत्यनारायण मंडल व सेवानिवृत्त शिक्षक संजय नंदन विश्वास द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर एमडीएम बीआरपी पप्पू कुमार, विद्यालय के शिक्षक प्रकाश कुमार यादव, रूपेश कुमार झा, आशीष कुमार मधुकर, रोहित राज, वसीम अहमद, आज़ाद आलम, शबाब अनबर, मुकेश कुमार पंडित, श्रद्धा सुमन, चंदन कुमार झा, एजाज आलम, अर्जुन कुमार साह दीपक कुमार ,आनंद कुमार, किरण कुमार मंजू कुमारी आदि उपस्थित थे।
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