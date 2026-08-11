Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक में गरमाया ट्रेड लाइसेंस घोटाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: फोटो होर्डिंग सर्वे का लिया गया निर्णय, जांच रिपोर्ट होगी सार्वजनिक ​दोषी कर्मी को

Bhagalpur News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक में गरमाया ट्रेड लाइसेंस घोटाला

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के मेयर कार्यालय वेश्म में सोमवार को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान सालों पुराना ट्रेड लाइसेंस घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। बैठक में किसी भी तरह के हंगामे और स्थिति को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए मेयर ने तत्परता दिखाते हुए सभी शाखा प्रभारियों को बैठक कक्ष से बाहर जाने का आग्रह किया, जिसके बाद अधिकारी अपनी-अपनी शाखाओं में लौट गए। बैठक में मौजूद सदस्यों ने वर्षों से लंबित जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग की। पार्षदों का आरोप था कि ट्रेड लाइसेंस घोटाले के दोषी कर्मी से केवल गबन की राशि जमा कराकर छोड़ दिया गया और उसे पुनः दो महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके अलावा, पूर्व में मेयर के समक्ष पार्षद से कागजात छीनने की घटना का मुद्दा भी उठा, जिस पर मेयर ने निगमकर्मियों की मनमानी और बढ़ते मनोबल पर चिंता जताई। इस पर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन स्तर पर हुई जांच रिपोर्ट निकालकर जल्द ही सभी पार्षदों के बीच साझा की जाएगी。

​अवैध यूनीपोल और होर्डिंग पर चलेगा डंडा

शहर में बिना अनुमति के बेतरतीब ढंग से लगाए जा रहे यूनीपोल और होर्डिंग्स का मुद्दा भी बैठक में छाया रहा। सदस्यों ने इन्हें तत्काल हटाने और निगरानी तंत्र मजबूत करने की मांग की। नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही नगर निगम के सभी होर्डिंग और यूनीपोल का व्यापक सर्वे कराया जाएगा और अवैध पाए जाने पर उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। पार्षदों की मांग थी कि शहर में अनुमति लेकर भी लगने वाले यूनिपोल को मानकों के अनुसार लगाया जाए।

​मास्टर प्लान और विकास परियोजनाओं पर फैसले

पार्षदों ने शहर के मास्टर प्लान की डीपीआर बना रही एजेंसी द्वारा जनप्रतिनिधियों का मंतव्य न लेने पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने बताया कि एजेंसी सितंबर माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे पार्षदों के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही, ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम’ परियोजना का चरणबद्ध (पैकेज अनुसार) क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, शहर के सभी वार्डों में 35-35 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का प्राक्कलन जल्द तैयार करने का फैसला हुआ, जिसमें सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी शामिल रहेगा।

सामान्य प्रश्न

बैठक में ट्रेड लाइसेंस घोटाले पर क्या चर्चा हुई?
बैठक में सदस्यों ने ट्रेड लाइसेंस घोटाले के दोषी कर्मी से गबन की राशि जमा कराकर छोड़ देने और उसे दो महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपे जाने का आरोप लगाया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।