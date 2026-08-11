Bhagalpur News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक में गरमाया ट्रेड लाइसेंस घोटाला

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के मेयर कार्यालय वेश्म में सोमवार को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान सालों पुराना ट्रेड लाइसेंस घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। बैठक में किसी भी तरह के हंगामे और स्थिति को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए मेयर ने तत्परता दिखाते हुए सभी शाखा प्रभारियों को बैठक कक्ष से बाहर जाने का आग्रह किया, जिसके बाद अधिकारी अपनी-अपनी शाखाओं में लौट गए। बैठक में मौजूद सदस्यों ने वर्षों से लंबित जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग की। पार्षदों का आरोप था कि ट्रेड लाइसेंस घोटाले के दोषी कर्मी से केवल गबन की राशि जमा कराकर छोड़ दिया गया और उसे पुनः दो महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके अलावा, पूर्व में मेयर के समक्ष पार्षद से कागजात छीनने की घटना का मुद्दा भी उठा, जिस पर मेयर ने निगमकर्मियों की मनमानी और बढ़ते मनोबल पर चिंता जताई। इस पर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन स्तर पर हुई जांच रिपोर्ट निकालकर जल्द ही सभी पार्षदों के बीच साझा की जाएगी。