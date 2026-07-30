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Bhagalpur News: निगम कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से सामान्य समिति की बैठक स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: मेयर ने जानकारी देने के लिए नगर आयुक्त को लिखा पत्र आज से नगर निगम

Bhagalpur News: निगम कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से सामान्य समिति की बैठक स्थगित

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने 30 जुलाई को होने वाली नगर निगम की सामान्य समिति की बैठक को स्थगित कर दिया है। महासंघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि के अनुसार, महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा (बिहार, पटना) के आह्वान पर नगर निगम के सभी कर्मचारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों के समर्थन में 30 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के काम बंद करने से महत्वपूर्ण फाइलों की प्रस्तुति, प्रशासनिक व्यवस्था और निगम का दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा।

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ऐसी परिस्थितियों में बैठक का निष्पक्ष और सुचारू संचालन संभव नहीं है। जनहित और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बैठक रद्द कर दी गई है। हड़ताल समाप्त होने और स्थितियां सामान्य होने के बाद बैठक की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य ठप होने की आशंका बढ़ गई है।

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