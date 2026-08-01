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Bhagalpur News: भागलपुर : मायागंज अस्पताल का मेन गेट आज भी बंद, मरीज परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) का मेन गेट लगातार

Bhagalpur News: भागलपुर : मायागंज अस्पताल का मेन गेट आज भी बंद, मरीज परेशान

Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) का मेन गेट लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी बंद रहा। दरअसल अस्पताल के अंदरुनी हिस्से सड़क निर्माण किया गया है। सड़क पूरी तरह सूख चुकी है। बावजूद मेन गेट को नहीं खोला गया है। मरीजों को बरारी थाना की तरफ जाने वाले रास्ते पर अस्पताल के पूर्वी गेट होकर एंट्री कराया जा रहा है। इस होकर ओपीडी जाने के लिए मरीजों की कतार लगी हुई है।

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