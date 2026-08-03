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Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: विशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट बिशनपुर। निज संवाददाता सावन माह के आरंभ

Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bhagalpur News: विशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट बिशनपुर। निज संवाददातासावन माह के आरंभ होने के बाद ही क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सोमवार को सावन माह के पहले सोमवारी को बाबा भोलेनाथ को जलार्पण को लेकर कोचाधामन प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। सावन माह के पहली सोमवारी के मौके पर कोचाधामन प्रखंड के पौराणिक शिव मंदिर अंधासुर, कनकेश्वर शिव मंदिर असुरा, उगेंगेश्वर शिव मंदिर बिशनपुर, बिशनपुर थाना के समीप बने भोलेनाथ मंदिर, अलता,भेभरा,धनपुरा, मोहरमारी, बिशनपुर अग्रसेन भवन परिसर में अवस्थित शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी।

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इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव, ॐ नमः शिवाय और बोलबम के नारों से गुंजायमान होता रहा । सोमवारी के मौके पर भोलेनाथ को जलार्पण को लेकर देर शाम तक शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जुटी रही। प्रखंड के अंधासुर शिव मंदिर से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता बृजमोहन ने बताया कि अन्धासुर शिव मंदिर में क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है,स्थानीय श्रद्धालुओं सहित अररिया, पूर्णिया तथा नेपाल से भी श्रृद्धालु यहां जलार्पण करने आते है, सैकड़ों की संख्या श्रद्धालु पूर्णिया जिले के बैसा घाट से जल कर लभभग 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर यहां अंधासुर शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने आते है ।

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