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Bhagalpur News: बांका:. गौरीपुर पहाड़ स्थित शिव-पार्वती मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोट बांका, एक संवाददाता सावन की पहली सोमवारी पर क्षेत्र के

Bhagalpur News: बांका:. गौरीपुर पहाड़ स्थित शिव-पार्वती मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोट बांका, एक संवाददातासावन की पहली सोमवारी पर क्षेत्र के प्राचीन धरोहर गौरीपुर पहाड़ स्थित शिव-पार्वती मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ पर स्थित मंदिर पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करते रहे। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-शांति तथा समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से दिनभर गुंजायमान रहा। दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पहाड़ी मंदिर का प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक आस्था का संगम श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा।

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मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए थे। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।

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