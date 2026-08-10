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Bhagalpur News: सहरसा: दूसरी सोमवारी पर मटेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा मटेश्वर

Bhagalpur News: सहरसा: दूसरी सोमवारी पर मटेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की रात से ही कांवरिया और डाक बम मुंगेर के छर्रापट्टी से गंगाजल लेकर बाबा मटेश्वर धाम पहुंचने लगे। पूरी रात श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही। सोमवार की सुबह तक मंदिर परिसर से बाहर करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार लगी रही।

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मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़

मंदिर न्यास समिति के अनुसार, दूसरी सोमवारी को करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने बाबा मटेश्वर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रातभर कांवरिया और डाक बम जलाभिषेक के लिए कतार में लगे रहे। सुबह करीब आठ बजे तक डाक बमों द्वारा जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद सुबह दस बजे से स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी।

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पट खोलने का समय

बताया गया कि सोमवार को दोपहर 12:28 बजे बाबा मटेश्वर धाम का पट खोला गया। पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार और लंबी हो गई।

सुरक्षा और सेवा शिविर

पूरी रात सड़क से मंदिर तक मुस्तैद रहा प्रशासन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। एसडीओ आलोक राय पूरी रात सड़क से लेकर मंदिर परिसर तक पुलिस बल के साथ स्थिति का जायजा लेते रहे। जगह-जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस की गाड़ियां और 112 की टीम लगातार गश्त करती रही।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाए गए थे। इन शिविरों में कांवरियों और डाक बमों को पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की दूसरी सोमवारी पर कितने श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया?
करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने बाबा मटेश्वर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।
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