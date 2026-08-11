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Bhagalpur News: ब्रजलेश्वरनाथ धाम में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर के मड़वा गांव में बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन बहार महोत्सव की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। करीब 35 हजार डाकबम समेत डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और स्वयंसेवकों ने भीड़ को नियंत्रित करने में मदद की।

Bhagalpur News: ब्रजलेश्वरनाथ धाम में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड के मड़वा गांव स्थित प्रसिद्ध बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन बहार महोत्सव की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर और आसपास का इलाका श्रद्धालुओं से पटा रहा। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय बना रहा। दूरदराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा ब्रजलेश्वरनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर कमेटी के सदस्य गोपाल चौधरी ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर करीब 35 हजार डाकबम समेत डेढ़ लाख से अधिक महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेकर बाबा के दरबार पहुंचे।

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सुरक्षा व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के नेतृत्व में रविवार देर शाम से ही महिला और पुरुष पुलिस बल को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया था। पुलिसकर्मी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में जुटे रहे।

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स्वयंसेवकों की भूमिका

सुरक्षा व्यवस्था में ग्रामीण नवयुवक स्वयंसेवकों ने भी पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। मंदिर परिसर में भीड़ के बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे। पुलिस पदाधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और शांतिपूर्ण माहौल में baba का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना संपन्न हुई।

सामान्य प्रश्न

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया?
करीब 35 हजार डाकबम समेत डेढ़ लाख से अधिक महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया।
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