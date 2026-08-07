Bhagalpur News: कटिहार: बंगाल से टोटो में छिपाकर लाई जा रही 163.230 लीटर शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता। मद्य निषेध विभाग की टीम ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 163.230 लीटर विदेशी शराब व बीयर जब्त की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक स्थान से लावारिस शराब भी बरामद की गई। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि मद्य निषेध टीम को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से टोटो के माध्यम से बड़ी मात्रा में शराब की खेप कटिहार लाई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने प्राणपुर थाना क्षेत्र के बुद्धनगर रोड पर पीछा कर टोटो को रोक लिया। तलाशी के दौरान वाहन में छिपाकर रखी गई 148.98 लीटर शराब बरामद हुई, जिसमें 106.5 लीटर बीयर और 42.98 लीटर विदेशी शराब शामिल है। मौके से नगर थाना क्षेत्र के चौधरी टोला, हुसैनाबाद निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।