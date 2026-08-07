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Bhagalpur News: सहरसा:पोखर और नदी की जमीन पर निजी नाम से जमाबंदी का खुलासा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा से यह रिपोर्ट बताती है कि सिमरीबख्तियारपुर में सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि सरकारी पोखर की भूमि को निजी लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया। मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

Bhagalpur News: सहरसा:पोखर और नदी की जमीन पर निजी नाम से जमाबंदी का खुलासा

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरीबख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। अंचल कार्यालय में सरकारी जमीन के दाखिल- खारिज में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। डीसीएलआर की जांच में गैर मजरुआ खास पोखर और बिहार सरकार की नदी श्रेणी की भूमि को नियमों की अनदेखी कर निजी लोगों के नाम जमाबंदी कायम किए जाने का खुलासा हुआ है। जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजते हुए तत्कालीन अंचलाधिकारी शुभम वर्मा एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मामले की जांच सरोजा गांव निवासी अजय यादव की जनता दरबार में की गई शिकायत के बाद शुरू हुई।

जांच में पाया गया कि सरोजा की पोखर भूमि को निजी लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि पहले से अंचल अमीन ने इसे सरकारी पोखर की जमीन बताया था। इसी बीच पोखर में मिट्टी भरकर अवैध निर्माण भी कर लिया गया।जांच के दौरान बेलवारा गांव में बिहार सरकार की नदी श्रेणी की भूमि का भी निजी रैयत के पक्ष में दाखिल- खारिज किए जाने का मामला सामने आया। डीसीएलआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी जलनिकायों पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिला। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

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