Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। सावन माह की पहली सोमवारी को बिहपुर प्रखंड के मड़वा स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। रविवार की देर रात अगुवानी गंगा घाट से पैदल यात्रा कर डाकबम पवित्र गंगाजल लेकर धाम पहुंचेंगे और सोमवार की अहले सुबह भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसे लेकर प्रशासन एवं स्थानीय ग्रामीण युवा पूरी तरह सक्रिय हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बिहपुर की अंचलाधिकारी अदिति रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती, झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सहित प्रशासनिक टीम ने मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है।