Bhagalpur News: कटिहार: सावन की पहली सोमवारी पर भारीडीह शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bhagalpur News: सावन माह की पहली सोमवारी पर हसनगंज प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में खड़ा था, जहां सभी श्रद्धालुओं ने धर्म को निभाते हुए अपनी आस्था का प्रदर्शन किया।
Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट हसनगंज, संवाद सूत्र। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर हसनगंज प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐतिहासिक भारीडीह शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति एवं सर्वमंगल की कामना की। मंदिर परिसर सुबह से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल एवं अन्य पूजन सामग्री के साथ विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते नजर आए।
महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंबी कतार में लगकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर में साफ-सफाई, पेयजल तथा भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन की सोमवारी पर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिनभर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का क्रम जारी रहा, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में सराबोर रहा।
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