Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: कटिहार: सावन की पहली सोमवारी पर भारीडीह शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सावन माह की पहली सोमवारी पर हसनगंज प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में खड़ा था, जहां सभी श्रद्धालुओं ने धर्म को निभाते हुए अपनी आस्था का प्रदर्शन किया।

Bhagalpur News: कटिहार: सावन की पहली सोमवारी पर भारीडीह शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bhagalpur News: कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट हसनगंज, संवाद सूत्र। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर हसनगंज प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐतिहासिक भारीडीह शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति एवं सर्वमंगल की कामना की। मंदिर परिसर सुबह से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल एवं अन्य पूजन सामग्री के साथ विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते नजर आए।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब।

महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंबी कतार में लगकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर में साफ-सफाई, पेयजल तथा भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन की सोमवारी पर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिनभर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का क्रम जारी रहा, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में सराबोर रहा।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: हर-हर बम-बम के जयघोष से गूंजे शिवालय
ये भी पढ़ें:Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।