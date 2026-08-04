Bhagalpur News: मनसकामनानाथ मंदिर में 35 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण

Bhagalpur News: श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रात एक बजे ही खोल दिया गया मंदिर का

Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि नाथनगर के मनसकामनानाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को करीब 35 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जलार्पण किया। अत्यधिक भीड़ होने के कारण मंदिर समिति द्वारा रात एक बजे ही मंदिर के मुख्य द्वार को खोल दिया गया था। बोल बम और ओम नमः शिवाय के नारे से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान था। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोग भी मुस्तैदी से तैनात दिखे। पंडित माना सुक्ला ने बताया कि सावन की सोमवारी का अपना अलग महत्व होता है इस दिन भगवान भोलेनाथ भक्तों के कष्ट को दूर कर सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करते है। आज के दिन जो भक्त भगवान शिव की पूजा करते है उन्हें निश्चित रूप से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

खासकर कुंवारी कन्या सोमवारी पर रखती है उपवास मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए विशेषकर कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवारी पर उपवास रखती है। ऐसा मानना है कि सावन में भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते है। अच्छे जीवन व अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाओं को विशेष रूप से पूजा अर्चना करते देखा गया। सोमवारी के दिन पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था।

बेलपत्र व गंगा जल से मंदिर प्रांगण हुआ सराबोर भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त हाथ मे बेलपत्र व गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे थे। सभी बोल बम का नारा लगा रहे थे। करीब 35 हजार से अधिक की संख्या में शिवभक्त सुलतानगंज से गंगा जल भरकर मनसकामनानाथ मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ पर जलार्पण किया। कुंवारी कन्या भोलेनाथ की सवारी बसहा नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते नजर आयी।