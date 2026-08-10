Bhagalpur News: बांका : जेठौर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी पर जेठौर
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददातासावन की दूसरी सोमवारी पर जेठौर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से पूजा के लिए भेजा गया। पुलिस जवानों के साथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक भी व्यवस्था संभालते नजर आए। भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहा।
मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। सावन की दूसरी सोमवारी होने के कारण आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जेठौर मंदिर पहुंचे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर लगातार निगरानी बनाए रखी।
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