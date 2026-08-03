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Bhagalpur News: किशनगंज: हर हर महादेव एवं बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन के पहले सोमवारी पर किशनगंज में भक्तों की भारी भीड़ थी। भक्त अलग-अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचे। भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में हजारों भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रावणी मेला का आयोजन भी हुआ, जहां भक्तों ने मेला में खरीददारी की।

Bhagalpur News: किशनगंज: हर हर महादेव एवं बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर

Bhagalpur News: किशनगंज से पिंटू कुमार की रिपोर्ट किशनगंज । सावन के पहली सोमवारी को जिले के विभिन्न शिवालयों सहित शहर के सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। सुबह से हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे से सोमवार को शहर गुंजायमान हो उठा था। मौका था सावन के पवित्र माह की पहली सोमवारी का। सुबह से ही हर कदम शिवालयों एवं मंदिरों की ओर चल पड़े थे। भक्त हाथों में पूजन सामग्री, बेलपत्र, पुष्प, दूध आदि सामग्री लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े थे। इस दौरान हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे से शहर का माहौल सुबह से भक्तिमय हो उठा था। शहर के प्रसिद्ध धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर, ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भी जुटी थी। मनोरंजन क्लब शिव मंदिर, शिव शक्ति धाम दुर्गा मंदिर, रमजान पुल शिव मंदिर, डे मार्केट, पश्चिम पाली, उत्तरपाली, सुभाषपल्ली, लाइन, रूईधासा, खगड़ा, तेघरिया, मोतीबाग, ढ़ेकसरा, टेउसा, मेडिकल कालेज रोड, महाकाल मंदिर रूईधासा, मनोकामना महादेव मंदिर माल गोदाम आदि शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए जुटे थे। सुबह से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा。

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भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में

हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक

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भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। इस अवसर पर किशनगंज कांवड़िया सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है । शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए बाबा भूतनाथ शिव मंदिर पहुंचे थे। सुबह से जलाभिषेक करने का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा। इससे दिन भर माहौल भक्तिमय बना रहा। पहली सोमवारी को हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया शहर से 15 किलोमीटर दूर ओद्रा घाट स्थित डोंक नदी से जल भरकर पदयात्रा करते हुए और भगवान शिव का गुणगान करते हुए भक्त भूतनाथ शिव मंदिर पहुंच रहे थे और बाबा पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे थे। दोपहर तक मंदिर में भीड़ जुटी रही। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में लगाए गए मेला का भी भक्तों ने लुफ्त उठाया और खरीददारी की।

श्रवानी मेला का हुआ उदघाटन

पूरबपाली भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला का विधिवत उदघाटन नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान एवं

माता गुजरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ इच्छीत भारत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। इसके बाद भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर बाबा पर जलाभिषेक की और पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख शांति की कामना की। इस मौके पर हर हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस मौके पर एस डी एम अनिकेत कुमार, रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव मिक्की साहा, मुकेश मल्लिक, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय पासवान, मनोज तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविन्द मंडल आदि लोग मौजूद रहे।

जगह जगह लगाए गए थे सेवा शिविर

सावन की पहली सोमवारी को बाबा भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरु हो चुका था। इस दौरान भक्तों के लिए जगह जगह सामाजिक संस्थाओं एवं निजी सहयोग से लोगों ने सेवा शिविर लगाए हुए थे, जहां आते जाते श्रद्धालुओं को नींबू पानी सरबत आदि की व्यवस्था दी जा रही थी। मंदिर परिसर में किशनगंज कांवड़िया संघ द्वारा निंबू पानी शरबत का काउंटर लगाया गया था। जहां मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु गर्मी से राहत लेने के लिए सरबत काउंटर पर पहुंच रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नींबू पानी शरबत का आनंद उठाया।

सामान्य प्रश्न

किस मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया?
भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया।
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