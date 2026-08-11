Bhagalpur News: दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में होती रही बोलबम की गूंज
Bhagalpur News: शिवभक्तों ने जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की भूतनाथ मंदिर में भैरवा
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही बोलबम की गूंज होती रही। श्रद्धालु पूजा-अर्चना व जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटने लगे थे। पूरे दिन मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। सुबह चार बजे सभी प्रमुख मंदिरों में सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए थे। इसके बाद देखते ही देखते श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। सुविधा को लेकर प्रमुख शिवालयों में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लिए मंदिरों में कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार घंटों करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अपने एवं अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की。
श्रद्धालुओं की कतार
बाबा भूतनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़क यानी भैरवा तालाब तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में श्रद्धलुओं की कतार मंदिर के बाहर तक बनी रही। सोमवारी को लेकर प्रमुख शिवालयों को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइटिंग से सजावट की गई थी जो शाम होते ही रोशनी से जगमगा उठी। कई मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए गंगाजल की व्यवस्था की गई थी। भूतनाथ मंदिर के सेवक डॉ संदीप कुमार ने बताया कि सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ शुरू हो गयी थी। प्रशासन और मंदिर के सेवक सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं को जलाभिषेक में सहयोग कर शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराया गया।
विशेष व्यवस्थाएं
सामान्य प्रश्न
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