Bhagalpur News: दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में होती रही बोलबम की गूंज

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही बोलबम की गूंज होती रही। श्रद्धालु पूजा-अर्चना व जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटने लगे थे। पूरे दिन मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। सुबह चार बजे सभी प्रमुख मंदिरों में सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए थे। इसके बाद देखते ही देखते श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। सुविधा को लेकर प्रमुख शिवालयों में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लिए मंदिरों में कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार घंटों करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अपने एवं अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की。