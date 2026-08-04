Bhagalpur News: नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध व धान का लावा चढाकर सुख-समृद्धि की कामना
Bhagalpur News: भागलपुर में नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं ने विषहरी मंदिरों में भारी भीड़ उमाड़ी। भक्तों ने पारंपरिक विधि से नाग-नागिन की प्रतिमा बनाकर पूजा की। नाग देवता को विविध सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की गई। पूजा समिति ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाग पंचमी के अवसर पर सोमवार को चंपानगर, परबत्ती, नाथनगर, महाशय ढ्योरी, ईश्वरनगर, भीखनपुर, खंजरपुर, आदमपुर, रानी चंद्रावती लेन, बरारी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विषहरी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विषहरी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कच्ची मिट्टी और गोबर से नाग-नागिन की प्रतिमा बनाकर पारंपरिक तरीके से पूजा की। नाग देवता को दूध, धान का लावा, दूर्वा, फूल, गंध और धूप अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, और कालसर्प दोष से मुक्ति, परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। केंद्रीय विषहरी पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल और कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि लोक मान्यता के अनुसार इस दिन नागमणियार के साथ नेतुला धोबिन की भी पूजा की जाती है।
उन्होंने बताया कि सती बिहुला को देवलोक में पांचों बहन विषहरियों से यह वरदान मिला था कि पृथ्वी लोक में उनकी पूजा से पहले नाग देवता और नेतुला धोबिन की पूजा होगी। वहीं, केंद्रीय पूजा समिति के पदाधिकारियों ने विभिन्न पूजा स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें