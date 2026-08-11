Bhagalpur News: दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Bhagalpur News: गोराडीह के विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाएं दिनभर उपवास रखकर जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने आईं। जगदीशपुर और गोराडीह के प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने अपनी मनोकामना मांगी।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर जगदीशपुर व गोराडीह के विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महिलाओं ने दिनभर उपवास रखी और मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना किया। इस दौरान जगदीशपुर के देशरीनाथ मंदिर, भवानीपुर शिवालय, बसुआचक के हरिहरनाथ मंदिर, सैनो की मां शक्ति मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जबकि गोराडीह के नदियामा शिव मंदिर, सोनूडीह, मुरहन, काशिल, मोहनपुर, विरनौध शिव मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना मांगी।
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