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Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह में सावन की पहली सोमवारी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी। महिलाओं ने उपवास रखा और कई मंदिरों में पूजा-अर्चना की। प्रमुख मंदिरों में देशरीनाथ, भवानीपुर और नदियामा शिव मंदिर शामिल हैं, जहां श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं मांगी।

Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर जगदीशपुर व गोराडीह के विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महिलाओं ने दिनभर उपवास रखी और मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना किया। इस दौरान जगदीशपुर के देशरीनाथ मंदिर, भवानीपुर शिवालय, बसुआचक के हरिहरनाथ मंदिर, सैनो की मां शक्ति मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गोराडीह के नदियामा शिव मंदिर, सोनूडीह, मुरहन, काशिल, मोहनपुर, विरनौध शिव मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना मांगी।

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