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Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: श्रावणी मास की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बूढ़ानाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार सुबह से लगी हुई है, जहाँ जलाभिषेक के लिए लोग उमड़ रहे हैं।

Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की भीड़

Bhagalpur News: श्रावणी मास की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है।

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