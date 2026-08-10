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Bhagalpur News: अररिया: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया, फारबिसगंज में सावन माह की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त पहुंचे। शहर के प्राचीन बड़ा शिवालय सहित अन्य मंदिरों में विशेष चहल-पहल देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया।

Bhagalpur News: अररिया: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Bhagalpur News: अररिया, फारबिसगंज से अंजनी गौतम सावन माह की दूसरी सोमवारी को फारबिसगंज शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। इस दौरान शहर के अति प्राचीन बड़ा शिवालय सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र हर-हर महादेव, ओम नम: शिवाय और बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा।

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श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना

श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प और आक आदि अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिरों में महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक रही। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।

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विशेष चहल-पहल

शहर के अति प्राचीन बड़ा शिवालय में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ मंदिर परिसर में स्थापित अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की और जलाभिषेक किया। सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में विशेष चहल-पहल देखने को मिली।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाभिषेक

इधर, ग्रामीण क्षेत्रों के रामपुर, हरिपुर, परवाहा, सिमराहा, पिपरा, कुशमाहा, मझुआ, रमै, अम्हारा, खवासपुर, बधुवा, मटियारी, भट्टाबाड़ी, सहवाजपुर सहित आसपास के गांवों के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

अस्थायी दुकानों की व्यवस्था

बड़ा शिवालय के मुख्य द्वार के समीप सोमवारी को लेकर अस्थायी दुकानें भी सजाई गई थीं। यहां श्रद्धालुओं ने पूजा-पाठ की सामग्री, फूल, बेलपत्र सहित अन्य सामानों की खरीदारी की और भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया।

अष्टजाम सह संकीर्तन की तैयारी

बड़ा शिवालय के पुजारी गोपी रमण झा ने बताया कि सावन माह के दौरान मंदिर परिसर में अष्टजाम सह संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

मंदिर में रुद्राभिषेक

वहीं, मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित अंगद दुबे और अभिषेक दुबे ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। पूरे दिन मंदिर में भक्तों की आवाजाही बनी रही और माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा।

सामान्य प्रश्न

सावन माह की दूसरी सोमवारी को कितने श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया?
सावन माह की दूसरी सोमवारी को फारबिसगंज शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
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