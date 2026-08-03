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Bhagalpur News: बांका: पहली सोमवारी पर ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा के लिए कतार में खड़े रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और अन्य व्यवस्थाएं की थीं। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण पूजा के लिए प्रशासन की सराहना की।

Bhagalpur News: बांका: पहली सोमवारी पर ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थीं। मंदिर समिति के सदस्यों ने भी पूजा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई।

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दिनभर दूर-दराज के गांवों से श्रद्धालु पहुंचते रहे। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूजा संपन्न होने पर श्रद्धालुओं ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था की सराहना की।

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