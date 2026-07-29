Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: मुंगेर : गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, योग आश्रम में भी भव्य अनुष्ठान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मुंगेर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग ब्रह्ममुहूर्त से गंगा स्नान के लिए पहुंचे और पूजा-अर्चना कर गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। आश्रम में स्वामी निरंजनानंद ने अनुष्ठान भी किया।

Bhagalpur News: मुंगेर : गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, योग आश्रम में भी भव्य अनुष्ठान

Bhagalpur News: मुंगेर से राजेश कुमार की रिपोर्ट मुंगेर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त से ही गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की तथा अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा-पाठ कर गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आया।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: श्रृंग्वेरपुर गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योग विद्यालय से जुड़े पादुका दर्शन आश्रम में स्वामी निरंजनानंद ने भव्य अनुष्ठान किया।

ये भी पढ़ें:पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु
ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, गुरुओं का लिया आशीर्वाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।