Bhagalpur News: मुंगेर : गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, योग आश्रम में भी भव्य अनुष्ठान
Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मुंगेर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग ब्रह्ममुहूर्त से गंगा स्नान के लिए पहुंचे और पूजा-अर्चना कर गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। आश्रम में स्वामी निरंजनानंद ने अनुष्ठान भी किया।
Bhagalpur News: मुंगेर से राजेश कुमार की रिपोर्ट मुंगेर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त से ही गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की तथा अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा-पाठ कर गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आया।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योग विद्यालय से जुड़े पादुका दर्शन आश्रम में स्वामी निरंजनानंद ने भव्य अनुष्ठान किया।
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