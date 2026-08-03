Bhagalpur News: शहरी गंगा घाटों से डाक बम रवाना, व्यवस्थाएं सुदृढ़

Bhagalpur News: ​पहली सोमवारी पर गंगा घाटों से हजारों डाक बम रवाना ​नगर निगम ने तीन प्रमुख

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी को लेकर भागलपुर के गंगा घाटों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच हजारों डाक बम और कांवरिया जल भरकर बासुकीनाथ धाम जेठौरनाथ और गोनू धाम के लिए रवाना हुए। नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा शहर के तीन प्रमुख गंगा घाटों पर तैयारियों का दावा किया गया था। इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखने के लिए हिन्दुस्तान टीम की ओर से पड़ताल की गई।

एसएम कॉलेज घाट: कारपेट और लाइट की व्यवस्था, पर ड्रॉप गेट नदारद ​एसएम कॉलेज घाट पर रविवार सुबह से ही तैयारियां नजर आईं। घाट की सीढ़ियों और पहुंच पथ (लगभग 50 मीटर) पर रंग-बिरंगी लाइटें और लाल कारपेट बिछाए गए थे। सुरक्षा के लिए पानी के भीतर बांस की बैरिकेडिंग की गई थी और पास ही जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष कार्यरत था। हालांकि, घनी आबादी और रिहायशी मकान होने के कारण यहां ड्रॉप गेट नहीं बनाया जा सका था, जिससे भीड़ नियंत्रण में परेशानी की आशंका जताई जा रही है।

बरारी पुल घाट: वाहनों पर रोक, बेहतर बैरिकेडिंग और मरम्मत ​बरारी पुल घाट और रिवर फ्रंट जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। काली मंदिर के पास बैरिकेडिंग कर चार पहिया वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया था, केवल टोटो और दोपहिया वाहनों को छूट दी गई। जर्जर सड़कों की त्वरित मरम्मत कराई गई थी। घाट पर साफ-सफाई के साथ-साथ पानी में बांस और मजबूत जालियों से बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा मजबूत नजर आई।

बरारी सीढ़ी घाट: सुविधाएं मुकम्मल, पर बौना राय लेन घाट पर सुरक्षा में चूक ​सीढ़ी घाट जाने वाले मुख्य रास्ते से ही नगर निगम की ओर से कारपेट और लाइटिंग की शानदार व्यवस्था थी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, पेयजल के लिए वाटर टैंकर और विशेष शिविर मौजूद थे। हालांकि, सीढ़ी घाट पर तो जाल वाली सुरक्षा बैरिकेडिंग थी, लेकिन उससे आगे बौना राय लेन घाट (रिवर फ्रंट) के आधे हिस्से में सिर्फ बांस बांधे गए थे और आधा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया था, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है।

कोट:

नगर निगम की ओर से कांवरियों के लिए गंगा घाटों पर सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई हैं। बांस की बैरिकेडिंग के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जाल भी लगाए गए हैं। रोशनी से लेकर पेयजल और साफ-सफाई के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

- जय प्रकाश यादव, अतिक्रमण दस्ता सह रोशनी शाखा प्रभारी, भागलपुर नगर निगम।