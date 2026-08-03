Bhagalpur News: बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था बटेश्वर रवाना
Bhagalpur News: पहले सोमवारी पर लोग शिवालयों की साफ-सफाई के बाद बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर बाबा बटेश्वरनाथ धाम रवाना हुए। प्रखंड के सभी इलाकों में बोलबम के जयघोष गूंजे। प्रसिद्ध मंदिरों में जलार्पण करने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। सावन मास की पहली सोमवारी को लेकर एक ओर जहां प्रखंड के सभी शिवालयों की साफ-सफाई की जा चुकी है तो वहीं दूसरी ओर शिवभक्त बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर गेरुवा वस्त्र धारण कर विभिन्न माध्यमों से बाबा बटेश्वरनाथ धाम रवाना हुए। जिससे संपूर्ण प्रखंड बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। प्रसिद्ध मनोकामनानाथ मंदिर, शंकर गली प्यालापुर आपरूपी महादेव मंदिर, जंगलीनाथ महादेव मंदिर श्रीनगर, जलासिंधु महादेव मंदिर दुलदुलिया आदि में लोग जलार्पण करेंगे।
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