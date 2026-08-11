Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
Bhagalpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। उन्होंने जलाभिषेक किया और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए प्रेरित किया।
Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट पर सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचने लगे। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल भरकर बोलबम के जयघोष के साथ विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाट पर विशेष व्यवस्था की गई थी। गंगा नदी में बांस-बल्ला गाड़कर स्नान के लिए सुरक्षित स्थान चिह्नित किया गया था। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने और निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही स्नान करने की घोषणा की जा रही थी。
सुरक्षा के इंतजाम
घाट पर आपदा मित्रों की टीम लाइफ जैकेट के साथ मुस्तैद रही। वहीं, गोपालपुर थाना पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के कारण श्रद्धालुओं में सुरक्षा को लेकर भरोसा बना रहा।
भक्ति और उत्साह का माहौल
सावन की सोमवारी को लेकर तिनटंगा करारी जहाज घाट पर सुबह से ही भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा गंगा घाट गुंजायमान रहा।
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