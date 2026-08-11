Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। उन्होंने जलाभिषेक किया और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए प्रेरित किया।

Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट पर सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचने लगे। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल भरकर बोलबम के जयघोष के साथ विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाट पर विशेष व्यवस्था की गई थी। गंगा नदी में बांस-बल्ला गाड़कर स्नान के लिए सुरक्षित स्थान चिह्नित किया गया था। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने और निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही स्नान करने की घोषणा की जा रही थी。

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: बांका : दूसरी सोमवारी पर धनकुंड नाथ, भूमभोड़ नाथ समेत शिवालयों में उमड़ी भीड़

सुरक्षा के इंतजाम

घाट पर आपदा मित्रों की टीम लाइफ जैकेट के साथ मुस्तैद रही। वहीं, गोपालपुर थाना पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के कारण श्रद्धालुओं में सुरक्षा को लेकर भरोसा बना रहा।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले में दूसरी सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में आस्था का सैलाब

भक्ति और उत्साह का माहौल

सावन की सोमवारी को लेकर तिनटंगा करारी जहाज घाट पर सुबह से ही भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा गंगा घाट गुंजायमान रहा।

FAQs

सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की किस घाट पर भीड़ उमड़ी?
सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट पर उमड़ी।
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: गंगा घाटों से शिवालयों तक आस्था का सैलाब, ब्रह्ममुहूर्त से जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Ganga
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।