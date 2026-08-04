Bhagalpur News: एनईपी-2020 से विद्यार्थियों को चौतरफा फायदा
Bhagalpur News: फोटो है : कॉलेज में आयोजित हुआ पैनल चर्चा सह संवाद कई शिक्षकों ने
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के छह वर्ष पूरा होने पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच पैनल चर्चा एवं संवाद का आयोजन सोमवार को किया गया। इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे स्पष्ट हुआ है कि एनईपी से विद्यार्थियों को चौतरफा फायदा हुआ है। उन्हें शिक्षा के साथ रोजगार स्किल भी मिल रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. संजय कुमार झा ने कहा कि एनईपी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का आधार है। कॉलेज में शैक्षणिक एवं भौतिक अवसंरचना का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। हेडों को इंटर्नशिप, कौशल विकास, उद्योग-अकादमिक समन्वय एवं अन्य नवाचारपरक गतिविधियों की जिम्मेदारी लेकर विद्यार्थियों को आधिकाधिक व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
एनईपी के प्रभाव पर चर्चा
आक्यूएसी के समन्वयक डॉ. एके दत्ता ने कहा कि एनईपी उच्च शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन लेकर आई है। यह नीति उत्कृष्ट है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। यूजी-सीबीसीएस नोडल पदाधिकारी डॉ. आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि एनईपी का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुविषयी, कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इंटर्नशिप, बहुविषयी शिक्षा एवं सतत मूल्यांकन जैसे प्रावधान विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
नीति का क्रियान्वयन
डॉ. भावेश कुमार ने कहा कि किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। डॉ. स्वास्तिका दास ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संचार कौशल, डिजिटल दक्षता, डेटा विश्लेषण तथा समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है। इस मौके पर डॉ. संगीत कुमार, डॉ. सुनील शाह, डॉ. कमला पाढ़ी, डॉ. चंद्रलोक भारती ने भी संबोधित किया। डॉ. आशीष ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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